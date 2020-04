Raab vervangt herstellende Johnson bij G7-top

De online vergadering van de regeringsleiders in de zeven rijkste landen wereldwijd zal morgen plaatsvinden onder voorzitterschap van de Amerikaanse president Trump.

Tijdens de videobijeenkomst zal de aanpak van de coronacrisis hoog op de agenda staan. Vooral deelnemer Italië gaat economisch zwaar gebukt onder de lockdown.

Johnson is langzamerhand weer aan de beterende hand nadat hij vorige week nog even op de intensive care heeft gelegen in een ziekenhuis bij de Britse hoofdstad Londen.