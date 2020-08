Ook bij Amazon is Zwarte Piet niet meer welkom

Amazon zegt niet waarom deze producten nu ineens zijn verwijderd, aldus het Financieele Dagblad. Het bedrijf verwijst alleen naar de voorwaarden voor externe verkopers. Daarin staat dat Amazon geen producten toestaat die haat, geweld, raciale, seksuele of religieuze onverdraagzaamheid promoten, aanzetten of verheerlijken, of organisaties met dergelijke opvattingen promoten.

Bol.com meldde eerder deze maand dus al dat niet alleen Zwarte Piet in de ban gaat, maar ook termen als ’huidskleur’. „Na opmerkingen van klanten, verkopers en experts hebben wij geconcludeerd dat Zwarte Piet als kwetsend kan worden ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform”, aldus het bedrijf toen. De voorheen als ’huidskleurig’ aangeduide panty’s worden voortaan ’beige’ genoemd, omdat anders „het begrip blank wordt genormaliseerd”.

Ook op Facebook zijn foto’s van zwarte pieten ook al verbannen. Roetveegpieten zijn daar, en bij bol.com, nog wel welkom. In de afgelopen jaren deden andere bedrijven, zoals Hema, ook al hun verwijzingen naar Zwarte Piet de deur uit.