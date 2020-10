Microsoft profiteert van thuiswerken

De clouddiensten van Microsoft waren voor het eerst goed voor meer dan 50 miljard dollar aan omzet in een jaar. In het slotkwartaal was die tak goed voor 13,4 miljard dollar aan omzet, ongeveer een derde van de 38 miljard dollar die heel Microsoft als inkomsten in de boeken zette. In heel het boekjaar was die omzet 143 miljard dollar.

Onder de streep hield Microsoft dit boekjaar 44,3 miljard dollar over. Een jaar eerder was de winst nog 39,2 miljard dollar.