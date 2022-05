Premium Het beste van De Telegraaf

Parijs wil opnieuw mes in KLM, ondernemingsraad mordicus tegen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Ceo Ben Smith van Air France-KLM. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 3.967 1.87 %

Amsterdam - Air France KLM zet het mes in luchtvaartmaatschappij KLM. Dit gebeurt via een aangekondigde reorganisatie genaamd ’New Horizon’. De ondernemingsraad van KLM heeft de plannen nog niet gezien, maar zet wel alvast een streep: geen nieuwe discussie over de pincode van de kas.