Reiswereld verbijsterd: ’Krimp Schiphol is rampzalig’

Premium Financieel

Lange rijen blijven op Schiphol en oorlog om kosten van chaos

Schiphol stort de Nederlandse vakantieganger voorlopig in een periode van onzekerheid. De luchthaven kan komende zomer gemiddeld per dag zo’n 13.500 reizigers niet faciliteren, en luchtvaartmaatschappijen moeten bepalen wie wordt omgeboekt, verplaatst of domweg niet op reis kan. Het is Schiphol niet...