Hema-topman Jegen hekelt coronaregels overheid: winkelsluiting overbodig

Dat heeft Hema-topman Tjeerd Jegen gezegd bij radiozender BNR. Uit de RIVM-analyses zou volgens hem blijken dat er nauwelijks infecties aan winkelbezoek te wijten waren. „De klantcontacten zijn zo kort, de regels hadden we zo goed uitgevoerd, in mijn ogen was het gewoon ’over the top’ om winkels te sluiten.”

Die winkelsluiting duurt nu bovendien al veel te lang. „Nederland heeft de allerlangste lockdown op winkelgebied, de langste sluiting van heel Europa. Geen enkel ander land heeft dit zo gedaan.”

Sowieso zou Jegen graag zien dat de overheid wat meer bereid zou zijn geweest om te leren van andere landen. „Ik vind het wel pijnlijk om te zien hoe het poldermodel is losgelaten op de vaccinatiestrategie.” Volgens Jegen kan polderen niet in crisistijd. „Je moet een besluit nemen en één focus hebben, en dat is het hele land vaccineren, en doorpakken.”

"Zwabberende beleid"

Het „zwabberende beleid van de overheid” merkten Jegen en Hema toen de winkelsluiting bekend werd gemaakt. „Wij besloten toen: we blijven gewoon open, want in onze ogen zijn we gewoon essentieel.” De winkelketen kreeg ook van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te horen de regels goed te hebben geïnterpreteerd.

„Toen werd er in Den Haag wat discussie gevoerd en een dag later was die regel niet meer geldig, werd het teruggedraaid”, vertelt Jegen. „Het bijzondere is, in België zijn wij vorige week door de overheid tot essentiële winkel verklaard en zijn wij gewoon open zonder afspraak.”