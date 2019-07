Curetis sluit distributiedeal met AKO MED

Volgens de overeenkomst krijgt AKO MED de exclusieve rechten om het Unyvero A50 platform en de Unyvero A50 Application Cartridges in te zetten in de regio om ernstige infecties te diagnosticeren. De overeenkomst is aanvankelijk geldig voor drie jaar en kan vervolgens verlengd worden. AKO MED heeft toegezegd aanzienlijke hoeveelheden producten van Curetis te kopen. Het proces om deze in Oost-Europa te registreren is al begonnen en is binnen meerdere maanden voltooid.

