Beursblog: Besi topper in lagere AEX

Door Johan Wiering

De |AEX is aan het begin van de middag nog iets verder weggezakt, na in de afgelopen drie handelsdagen al terrein te hebben verloren. De kwartaalcijfers van Besi en Wolters Kluwer worden positief ontvangen. Beleggers blijven zich wel zorgen maken over de hoge inflatie en oplopende rentes en kijken reikhalzend uit naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed die vanavond naar buiten komen.