Beursblog: late terugval spoelt winst Dow weg; kleine plus Nasdaq

Door ark Garrelts Kopieer naar clipboard

Wall Street loopt woensdag uiteindelijk toch overwegend schade op na hogere standen eerder op de dag. Beleggers in de VS kauwden na op de Fed-notulen die aanhoudende bezorgheid bij de beleidsmakers over de hoge inflatie weergeeft.