Winnen Delftse studenten met steun van Shell, KLM, Dassault en Siemens Europese zweeftreinwedstrijd?

We waren aanvankelijk wat afhoudend maar uiteindelijk zijn we volledig in het project gezogen”, vertelde Siemens-manager Daniel Kofman.

Siemens-manager Daniel Kofman tussen de hyperloopers Marina Wiemers (l.) en Juliette van Mil.

Zijn bedrijf, een van de vijftig partners onder wie ook KLM, Shell, Dassault en Koni, levert een bijdrage aan de voorwaardse aandrijving van de Helios 1, zoals de zesde versie van de Delft Hyperloop heet. „De studenten zijn supergemotiveerd”, zei hij. „Dat maakt de samenwerking erg prettig. En zij werken volgens de nieuwste inzichten dus wij steken er ook wat van op.”

De ruimtevaarttechnicus, die zelf ook in de prinsestad heeft gestudeerd, gaf toe dat het meegenomen is als de jonge treinbouwers ook wat van Siemens opsteken en na hun studie bij de Nederlandse vestiging in Den Haag aankloppen.

D66-Kamerlid en ict-specialist Lisa van Ginneken tussen de hyperloopteamleden Gijs Roodenburg en Fien van Aken.

Een andere deelnemer aan het project, directeur Eugène de Roodt van technologiebedrijf Croonwolter&dros, onderdeel van TBI Holdings, dat betrokken is bij de aanleg van de verbindingsboog tussen de A16 en A13 bij Rotterdam en bij de verbouwing van station Amsterdam Zuid, draaide er evenmin omheen: „Technici zijn dun gezaaid.” Zijn club zou graag enkele van de jonge Delftse bollebozen na hun studie een baan willen aanbieden.

Jong talent

Daarom had Prodrive Technologies in Eindhoven ook zijn hoofd personeelszaken Ruud de Vries gestuurd. „Wij zorgen voor de aandrijf- en zweeftechniek”, legde hij uit aan de hand van enkele miniatuur componenten. „Maar uiteraard houden wij onze ogen open voor al het jong talent dat mee bouwt aan de Hyperloop.”

V.l.n.r. directeur Eugène de Roodt van Croonwolter&dros, zijn collega Gert Jan Uitdewilligen van Telerex en HR-manager Ruud de Vries van Prodrive.

Voor directeur Gert Jan Uijtdewilligen van elektronicaconcern Telerex Nederland was de presentatie van de Delftse zweeftrein een uitgelezen kans om wat over zijn bedrijf, dat de koelelementen voor het futuristische vervoersmiddel levert, te vertellen. „Hier kan dat gewoon”, zei hij. „Maar meestal mogen we dat van onze klanten niet doen omdat ze bang zijn voor de concurrentie.”

Trots

Captain Patrick Sheppard van het internationale Delftse team was trots op de feilloze presentatie van het project, waarmee zijn 36 ploeggenoten en hij in juli in de Europese Hyperloop Week in hun eigen Delft de eerste prijs willen winnen. „Het is heerlijk om met zijn allen ergens aan te werken”, vertelde vice captain Hidde de Bos. „Normaal studeer je voor jezelf.”

De hyperloopploegleiding: Captain Patrick Sheppard

De Hyperloop is het klimaatneutrale transportmiddel van de toekomst. Dit jaar strijden studenten van universiteiten over de hele wereld voor de zesde keer wie de beste kan maken. De Delftse ingenieurs in spe hebben in het verleden de prijs al een keer gewonnen en zijn vastbesloten dat dit jaar in eigen huis te herhalen. De meeste concurrentie verwachten ze van de Zwitsers. „Maar met ons slimme ontwerp moet het lukken”, dacht Hidde.