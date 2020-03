Amazon-topman Bezos verkocht aandelen vlak voor coronapaniek

Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal. Had Bezos de aandelen aangehouden tot aan 20 maart, dan waren ze $317 miljoen minder waard geworden.

Flinke verkoop

Bezos deed in de eerste week van van februari 3% van zijn Amazon-aandelen van de hand. Daarmee verkocht hij in die week evenveel als in de twaalf maanden ervoor.

Hij was niet de enige topbestuurder die aandelen verkocht. Onder meer Larry Fink, van ’s werelds grootste vermogensbeheerder Blackrock, en Lance Uggla van data-bedrijf IHS Markit, verkochten aandelenpakketten ter waarde van miljoenen.

De Amerikaanse politicus Richard Burr, hoofd van de inlichtingencommissie in de senaat, kwam vrijdag in opspraak omdat hij publiekelijk geruststellende woorden sprak over de coronacrisis, maar ondertussen karrenvrachten aandelen verkocht en zijn donoren aanspoorde om hetzelfde te doen.

Geen voorkennis

Overigens zijn er geen aanwijzingen dat Bezos, Fink en Uggla aandelen verkochten op basis van voorkennis. De aandelenmarkt in de VS bereikte in februari een piek. Bovendien verkopen veel bestuurders vroeg in het jaar een deel van hun aandelen vanwege belastingredenen.

Amazon heeft ook een steunfonds opgericht voor mensen die worden getroffen door financiële problemen, bijvoorbeeld door een natuurramp. Het fonds is begonnen met een donatie van $25 miljoen van Amazon. Dat is minder dan 1% van de waarde van de aandelen die Bezos in februari verkocht. Ook biedt het $5 miljoen aan noodsteun voor kleine bedrijven rond Seattle, waar het hoofdkantoor van Amazon staat.

Betaald ziekteverlof

Vier dagen geleden riep een aantal Amerikaanse senatoren Amazon nog op om het personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Ze willen onder meer betaald ziekteverlof en een hoger tarief voor Amazon-medewerkers die grotere risico’s lopen.

De brief werd een dag verstuurd nadat een Amazon-medewerker op een bezorglocatie in New York positief getest werd op het coronavirus. Vorige week maandag bleek al dat minstens vijf medewerkers in distributiecentra in Spanje en Italië het virus hebben.