FNV: ’Veel groter deel van geld naar werkenden’

Cao-coördinator Boufangacha vindt een looneis van 5% redelijk. Ⓒ Thijs Rooimans

Werkgevers moeten volgend jaar over de brug komen met een flinke loonsverhoging voor werknemers. „Het moet veel beter. We zien dagelijks aan de cao-tafels dat bedrijven nauwelijks willen investeren in werknemers, ondanks de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV.