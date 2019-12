Cat Rock blijft fusie Just Eat-Takeaway steunen

De investeerder dringt verder aandeelhouders Just Eat aan het concurrerend bod van techinvesteerder Prosus van 710 pence per aandeel af te wijzen. Dat staat volgens Cat Rock "in geen verhouding" tot de echte waarde van de Britse maaltijdbezorger. De aandeelhouders van Just Eat kunnen alleen een Prosus-bod overwegen als het verhoogd wordt minstens tot 925 pence per aandeel.

Cat Rock waarschuwt verder dat Prosus de acceptatiedrempel voor zijn bod kan verlagen tot 50 procent van alle uitstaande aandelen van Just Eat. Als dat wordt gehaald, wordt Just Eat een beursgenoteerde onderneming waar Prosus de grootaandeelhouder is. De andere aandeelhouders hebben in zo'n situatie dan minder voor het zeggen. De kans dat Prosus met zo'n stap komt is "aanzienlijk", aldus Cat Rock.