Ex-kandidaat voor top KPN naar Deutsche Telekom

Leroy werd in de zomer van vorig jaar gepresenteerd als de beoogde opvolger van Maximo Ibarra, die al na anderhalf jaar bij KPN vertrok. Voordat de installatie van Leroy een feit was, werd ze echter door de Belgische autoriteiten op de korrel genomen wegens handel met voorkennis, nadat bleek dat ze voor een klein bedrag aandelen Proximus had verkocht op een moment dat ze al in gesprek was met KPN. De dreigende slepende procedures die dat zou opleveren, waren aanleiding voor de raad van commissarissen om Leroy alsnog te schrappen voor de post. Met de Belgische autoriteiten heeft Leroy in juli een schikking getroffen in de zaak.

Als hoofd van de Europese divisie van Deutsche Telekom zal Leroy verantwoordelijk zijn voor de activiteiten in van het bedrijf in Europa buiten Duitsland, die vooral plaats hebben in Midden- en Zuidoost-Europa. In Nederland is Deutsche Telekom grootaandeelhouder in T-Mobile. Onder de divisie vallen ruim 46 miljoen mobiele abonnees en 6,7 miljoen klanten met een vaste breedbandaansluiting.