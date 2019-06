Friese slager verlost van guldens

Hoekstra zat in zijn maag met de guldens nadat klanten er vorig weekend nog één keer vlees mee konden kopen in zijn jubilerende zaak. De slager kreeg deze week van De Nederlandsche Bank echter te horen dat hij ze als ondernemer niet kon inwisselen, omdat de gulden sinds 2002 geen wettelijk betaalmiddel meer is.

Opgelucht

Na alle ophef is Hoekstra nu opgelucht dat het is gelukt om de guldens te slijten. De slager is voorlopig ook wel even klaar met papiergeld. „Pinnen? Ja, graag”, zegt hij met een lach.

Bekijk ook: Vijf vragen over inwisselen guldens

Bekijk ook: Friese slager zit met guldens in maag