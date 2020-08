Olie en chemie geven AEX extra vaart

De AEX-index noteerde rond 11 uur 1,9% hoger bij 561,8 punten. De AMX-index werd 1,1% sterker bij 808,3 punten.

Europese beurzen toonden eveneens optimisme: de Britse FTSE steeg 1,6%, Duitse DAX steeg 1,7%, de CAC-40 won 1,8%.

Het coronavirus had maandag volgens tellingen van het Johns Hopkins Institute wereldwijd 808.000 doden veroorzaakt, 23,4 miljoen mensen zijn besmet geraakt. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA meldde zondag versneld toestemming te hebben gegeven voor gebruik van plasma voor behandeling van coronapatiënten. Er wordt gebruik gemaakt van de antistoffen uit het bloed van donoren die de infectie al hebben doorgemaakt.

Wall Street kleurt groen. Vrijdag sloten de beurzen al hoger. De eerste futures voor opening van indices in New York om 15.30 uur noteren rond 0,6% hoger.

Beleggers wachtten onder meer op meer richting, nu bestuurders van de Federal Reserve bijeen komen voor de vergadering in Jackson Hole om het beleid voor de komende tijd te bespreken. Vandaag begint bovendien de Republikeinse conventie, waarin president Trump vrijwel zeker wordt bevestigd als presidentskandidaat.

Beurzen in Azië boekten ’s ochtends winst. De Japanse Nikkei 225 won 0,3%. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,7%.

De euro noteerde 0,2% hoger tot $1,1809. Goud werd 0,4% duurder. Brentolie steeg 0,7% in prijs tot $44,68 per vat. Rendement voor een tienjarige Nederlandse staatsobligatie steeg 2 basispunten tot -0,37%, in lijn met de Europese markt.

ASML en Prosus in kopgroep

Bij de hoofdfondsen ging zwaargewicht Royal Dutch Shell mee in de kopgroep op 2,1% koerswinst. Daarboven noteerde mediaconglomeraat Prosus 2,8% winst.

Aandelen IMCD en AkzoNobel stegen met 2,2%. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield werd 2% duurder.

Chipmachinemaker ASML pluste met 2,2%, sectorgenoot ASMI veerde 1,9% mee en ING steeg met 2,1%.

Data-analist Wolters Kluwer (+0,7%, €71,44) werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. Het verlaagde het advies tot houden, bij een nieuw koersdoel van €69.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+1,2%) meldde zijn pro-formawinstcijfers over 2018 en 2019 te hebben aangepast nadat ’onbedoeld’ posten waren weggelaten.

KPN vormde de bodem op 0,5% winst. Sectorgenoot British Telecom won 6%, nadat het volgens Sky News zakenbank Goldman Sachs heeft ingeschakeld om zich beter te verdedigen tegen overnamepogingen tegen rond £15 miljard. BT’s aandeel stortte in nadat het zijn dividendbetaling opschortte.

Bij de middelgrote fondsen leidde biotechbedrijf Pharming met 2,3% met bouwbedrijf en kunstmestleverancier OCI (+2,2%). Bouwer BAM won 2%.

Onderin de AMX noteerde investeringsfonds HAL (-0,9%), moederbedrijf van Grandvision, dat vanwege de brillenoorlog in het vizier ligt vandaag. De rechter in Rotterdam spreekt zich lateruit over onmin tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

Grote verrassing bij B&S Group

Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group bouwde bij de smallcaps de winst uit naar 21% tot €6,38. Het meldde bij de halfjaarcijfers herstel van de markt in de tweede helft van het jaar te voorzien, vooral in Azië en Europa. In de eerste helft van het jaar zakte de omzet met 7% tot €835,8 miljoen. De resultaten waren voor de analist van Morgan Stanley, die een houden-advies heeft bij €5,50 koersdoel, beter dan verwacht.

Royal Delft reageerde vlak op de melding over het eerste halfjaar van €364.000 verlies, bij €2,4 miljoen omzet.

