Sterke weekstart AEX met zicht op succes in coronastrijd

De AEX-index had vanaf de start de wind al stevig in de rug en eindigde 1,7% hoger bij 560,99. Eerder in de middag werd zelfs nog de 563,7 punten aangetikt. De AMX-index werd 1,4% sterker bij 810,58 punten.

Bij andere Europese beurzen zat de stemming er ook goed in: de Britse FTSE, Duitse DAX en de CAC-40 wonnen tot 2%.

De zonnige start van de beursweek werd in gang gezet na de melding van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA dit weekend toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van plasma bij behandeling van coronapatiënten. Een mogelijk versnelde goedkeuring van een experimenteel vaccin tegen het coronavirus van pharmareus AstraZeneca wakkerde eveneens de kooplust flink aan. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, noemt het enthousiasme bij beleggers met name over het vaccinverhaal ’een overdreven reactie’. „Zelfs als er vòòr de Amerikaanse verkiezingen een vaccin tegen het coronavirus zou komen, dan is er nog lang niet genoeg medisch materiaal om het vaccin ook massaal toe te dienen. Voor zijn herverkiezing is het belangrijker voor Trump hoe de Amerikaanse economie er voorstaat. Door de lage rente en een tekort aan woningen draait het op de huizenmarkt in de VS in ieder geval goed.”

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, gaf het hoopgevende coronanieuws beleggers op het Damrak de aanzet om over een breed front in de markt te stappen. Hij wijst er op dat vooral de Amerikaanse president Trump er veel aan gelegen is om nog voor de verkiezingen van begin november groen licht te krijgen voor het experimenteel coronavaccin. „De aandelenmarkt is dit jaar al meerdere malen omhoog gegaan op positieve berichten over de ontwikkeling van een vaccin.”

Beleggers wachtten verder op meer richting, nu bestuurders van de Federal Reserve (Fed) digitaal bijeen komen voor de vergadering in Jackson Hole om het beleid voor de komende tijd te bespreken. Smit voorziet dat de digitale bijeenkomst in Jackson Hole weinig vuurwerk zal opleveren. „Bij een werkend vacin kan de Fed wel vraagtekens gaan zetten over de noodzaak om nog met volle kracht monetair te blijven stimuleren.”

Volgens Nijkamp kijken beleggers vooral uit naar de toespraak van Fed-president Powell die donderdag op het programma staat. „Powell kan de markten in beweging gaan zetten met signalen over het mogelijk loslaten van de inflatiedoelstelling en het flexibeler te maken.”

Volgens Smit gaat met het einde van het cijferseizoen voor bedrijven achter de rug de focus van beleggers terug naar de macrocijfers en de komende Amerikaanse verkiezingen. „Vooral in Amerika lijkt er geen einde meer te komen aan de rally bij de aandelenbeurzen, maar dat kan mogelijk een signaal zijn dat er een correctie aan zit te komen. Verder gaat deze week de aandacht uit naar de splitsing van het aandeel Apple en het aandeel van Tesla die beide een prachtige rit omhoog hebben gemaakt in de voorbije maanden.”

Nijkamp signaleert dat de AEX de laatste weken achterblijft bij andere Europese beurzen, zoals de DAX, maar vooral bij techbeurs Nasdaq die bezig is met een indrukwekkende opmars. „Er is momenteel een beweging op de aandelenmarkten zichtbaar met twee snelheden. Zo zijn de grote techfondsen, zoals Apple, de winnaars van de coronacrisis, terwijl de traditionele waarden, zoals banken en olie, de crisis moeilijker doorkomen. Het is deze week vooral wachten wat de speech van Powell gaat brengen en of er nog een doorbraak komt in de impasse over nieuwe Amerikaanse coronasteun. ”

IMCD en Prosus in kopgroep

In de vrijwel geheel groen gekleurde AEX zag zwaargewicht Royal Dutch Shell de koers met 3,8% aantrekken met steun van de oplopende olieprijzen. De financiële waarden konden eveneens op aardige kopersinteresse rekenen. ING steeg 3,7%. De koers van ABN liep 4,1% op.

Verfconcern Akzo viel ook in de smaak en dikte 2,9% aan. Chipmachinemaker ASML pluste meeliftend met het aanhoudende optimisme bij de techsector 2,4%. Staalconcern ArcelorMittal veerde 3,1% op.

Prosus (+3,4%) had na een mindere week de wind flink in de rug meebewegend op de goede gang van zaken bij de Chinese telecomreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Just Eat Takeaway (+0,2%) bleef ruim achter bij de index. Het maaltijdbestelbedrijf meldde zijn pro-formawinstcijfers over 2018 en 2019 te hebben aangepast nadat ’onbedoeld’ posten waren weggelaten.

KPN boekte een winst van 1,4%. Sectorgenoot British Telecom (BT) schoot omhoog, nadat het volgens Sky News zakenbank Goldman Sachs heeft ingeschakeld om zich beter te verdedigen tegen overnamepogingen. BT’s aandeel stortte eerder nog in nadat het zijn dividendbetaling opschortte.

Unibail-Rodamco-Westfield deelde niet mee in de opgewektheid en werd 2,7% goedkoper. De aanhoudende vrees voor de gevolgen van de coronacrisi in de winkelstraat blijft het vastgoedfonds parten spelen. Galapagos, de grote verliezer van vorige week, hield de voeten ook niet droog met een koersdaling van 2,2% naar het laagste niveau sinds halverwege vorig jaar. HC Wainwright heeft het biotechfonds van de kooplijst gehaald.

Bij de middelgrote fondsen pakte Besi de koppositie in de lange lijst met winnaars met een vooruitgang van 2,5%. TKH koerste 2,3% hoger.

Onderin de AMX keek Grandvision aan tegen een verlies van 0,7%. De rechter in Rotterdam spreekt zich later vandaag uit over de onmin tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en de moeder achter Pearle. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

Bam ging 2% vooruit. Aandeelhouders bij het bouwbedrijf hebben ingestemd met de benoeming van de nieuw topman Ruud Joosten.

Grote verrassing bij B&S Group

B&S Group stal de show bij de kleinere fondsen met een koerssprong van 23,5% op €6,47. De distributeur en groothandelsbedrijf meldde bij de halfjaarcijfers herstel van de markt in de tweede helft van het jaar te voorzien, vooral in Azië en Europa. De resultaten waren voor de analist van Morgan Stanley beter dan verwacht.

Royal Delft bleef ongewijzigd op €8 in reactie op de melding over het eerste halfjaar van €364.000 verlies, bij €2,4 miljoen omzet. Er was nauwelijks handel in aandeel.

