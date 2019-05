Vrouw eist 10.000 euro van ex na verbouwing

De ex-vriend, die in het huis is blijven wonen en een relatie aanknoopte met een gezamenlijke vriendin, hoeft maar 750 euro te betalen, oordeelt de rechtbank in Lelystad.

De woning van de twee, die zonder samenlevingscontract of huwelijk samenwoonden, was zeer aan een opknapbeurt toe, staat in het eind maart uitgesproken en maandag gepubliceerde vonnis. Toen de vrouw een erfenis van ongeveer 15.000 euro kreeg, was de bestemming voor dat geld gauw gevonden. De vrouw betaalde ruim 4000 euro om het huis te laten opknappen en gaf contant ongeveer 5000 euro aan schilders.

Aan het einde van de relatie, minder dan een jaar na het einde van de verbouwing, eiste de vrouw die 10.000 euro terug. Haar ex bleef immers in de huurwoning achter, en plukte zo de vruchten van een verbouwing waar hij niet eens aan had meebetaald.

Volgens de rechter heeft de vrouw recht op een schadevergoeding, maar niet op 10.000 euro. Haar ex had immers sinds het begin van het samenwonen driekwart van de gezamenlijke kosten op zich genomen.