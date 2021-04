Cryptomunten verliezen $200 miljard waarde in één dag

Dat blijkt uit gegevens van cryptoplatform Coinmarketcap.

’s Ochtends ging bitcoin hard onderuit met een aderlating van bijna 10% naar een stand van $49.237, het laagste niveau sinds begin maart.

Eerder werd zelfs even een neergang tot onder de $48.000 gemaakt. Daarmee is een kwart van de waarde verdampt sinds de recordhoogte die begin vorige week werd bereikt. Vorige week werd nog een record neergezet van boven de $60.000.

Bij de stevige afkoeling van de bitcoin speelt mogelijk een rol dat de markt oververhit lijkt geraakt nadat de animo in de afgelopen week nog fors oplaaide door de opwinding rond de beursgang van cryptopltaform Coinbase.

Vrijdagavond herstelde bitcoin enigszins en kwam bij 4,9% verlies boven de grens van $50.760.

Rijke particulieren

Het nieuws dat president Biden overweegt om rijke particulieren fiks meer belasting te laten betalen over de winsten die ze uit hun vermogen halen, kan eveneens de terugtrekkende beweging van de bitcoin in de hand hebben gewerkt. Rijke families hebben de in de afgelopen tijd de digitale munt omarmd als belegging.

Per saldo heeft de bitcoin dit jaar de wind krachtig in de rug gehad. Vooral de entree van grote partijen, zoals de elektrische autofabrikant Tesla, in de bitcoinmarkt heeft de deur opengezet naar een forse opmars.

Daarnaast zijn er steeds meer Amerikaanse bedrijven die brood zien in de bitcoin. Eerder heeft betalingsverwerker PayPal zijn platform nog opengesteld voor klanten om aan- en verkopen te doen met cryptomunten.

Ook ether, na bitcoin de cryptomunt met de hoogste totale marktwaarde, leverde in. Ether was vrijdagochtend zo'n $2190 waard en verloor daarmee ruim 9% in 24 uur.