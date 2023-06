Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is dit een voorbode voor een nieuwe renteschok?

Door joost derks Kopieer naar clipboard

De Canadese dollar werd dankzij de renteverhoging meer waard. Ⓒ ANP/HH

Begin deze week ging de rente in Australië onverwacht toch weer iets omhoog en een paar dagen later gebeurde hetzelfde in Canada. De renteverhogingen zijn een signaal dat de hoge inflatie nog lang niet onder controle is.