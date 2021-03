Autohotel lonkt naar dure Amsterdamse bolides

Een Porsche 911 rijdt deze week de nieuwe Engine Room in. Ⓒ Eigen Foto

Amsterdam - Amsterdamse eigenaren van exclusieve sportauto’s of oldtimers parkeren hun dure bezit vaak gewoon op straat, bij gebrek aan een veilige overdekte parkeerplaats. Sinds deze maand is er in Weesp een heus ’autohotel’ waar de wagen tegen een fikse vergoeding gestald kan worden.