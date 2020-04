Adidas gaat diep door het stof na huurrel

Vooral Duitse klanten schoot het gedrag van Adidas in het verkeerde keelgat, zeker nadat de topman Kasper Rorsted half maart nog meldde dat het bedrijf er goed voor stond.

Het bedrijf benadrukte dat het gewoon door zal gaan met het betalen van de huur in april voor al zijn winkels. Als gevolg van de beperkende maatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus zijn alle deuren bij het sportmerk in Amerika en Europa gesloten.

Eerder liet Adidas nog weten om zijn inkoopprogramma voor aandelen stop te gaan zetten om zo de kaspositie te versterken.