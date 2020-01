Seminar: Investeer in privacy en verdien aan je data

Met de app van Dappre kunnen consumenten en bedrijven op een betrouwbare en veilige manier een 1-op-1 verbinding met elkaar opbouwen. Daarmee draagt het bedrijf bij aan het terugbrengen van het vertrouwen in de digitale wereld door mensen naast ‘gemak en voordeel’ van klanten- en cadeaukaarten hen ook controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Het bedrijf onderneemt vanuit een maatschappelijke missie en combineert ‘social impact’ met een gezond verdienmodel.

Gedurende het webinar zullen Tom Brouwers van het Beleggersinstituut, Marleen Evertsz van Nxchange en Marcel van Galen van Dappre het gesprek aangaan over het belang van privacy en hoe je kan investeren in je privacy. Gedurende dit webinar kan je vragen stellen en de dialoog aangaan over het belang van privacy. Het gratis online seminar zal plaatsvinden op donderdag 9 januari van 20.00 tot 21.00 uur. Meld je hier aan.