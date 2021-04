Paul Simon verkoopt alle muziekrechten aan Sony Music

De overeenkomst wordt gemeld door Sony Music en betreft nummers die in bijna vijftig jaar zijn uitgebracht. Sony meldt geen financiële details over de deal.

Bronnen in de markt stellen dat het een bedrag ’met negen cijfers’ moet zijn voor een collectie die ook veel gedraaide nummers als Bridge Over Troubled Water en The Boxer telt.

Sinds hun eerste samenwerking in 1964 brachten Simon & Garfunkel samen vijf studioalbums uit, waarvan meer dan honderd miljoen platen zijn verkocht. In 1970 ging het duo uiteen. Simon begon een solocarrière en ontving in de jaren daarna 16 Grammy-awards voor zijn werk.

Graceland

Onder de overeenkomst met Sony Music vallen Simons eigen nummers na het uiteenvallen van het duo, zoals 50 Ways to Leave Your Lover het werk van zijn Graceland-album.

Paul Simon treedt hiermee in de voetsporen van artiesten als Bob Dylan, Neil Young en Stevie Nicks, die ook de rechten op hun nummers verkochten. Sony Music bezit al de rechten op nummers van de Beatles, Carole King, Queen en Michael Jackson.

Bekijk ook: Neil Young volgt Bob Dylan met liedjesverkoop

Simon begon zijn carrière bij Columbia/Sony Records en zegt het als een natuurlijk verlopen verlenging van die band met de uitgever te zien om zijn rechten over te dragen.