’Fed handhaaft rentebeleid’

De markt gaat ervan uit dat de Fed na afloop van haar monetaire vergadering om acht uur vanavond geen rentewijziging zal aankondigen. Een renteverlaging wordt uitgesloten en de kans op een renteverhoging heel klein geacht.

Hoofdeconoom James Knightley van ING is met name benieuwd naar de toon die Powell in zijn toelichting aanslaat. „We verwachten dat hij zich weer voorzichtig optimistisch zal uitlaten, vooral vanwege de positieve ontwikkeling rond het handelsoverleg tussen de VS en China. Hij zal waarschijnlijk herhalen dat de Fed zijn beleid pas wijzigt bij een aanzienlijke verandering van de omstandigheden. Tevens zijn we benieuwd naar eventuele plannen van de Fed om het huidige obligatieopkoopprogramma aan te passen.”

Economen bij ABN Amro zijn voorts benieuwd of de Fed ingaat op de mogelijke economische impact van de uitbraak van het coronavirus in China. Zij wijzen erop dat terwijl het goed gaat met de binnenlandse vraag en de dienstensector in de VS, de recente cijfers over de productiesector en de inflatie tegenvielen.