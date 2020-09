Accountant bezorgd over continuïteit Tata Steel

Zolang die zekerheid niet is verstrekt, bestaat er een materiële onzekerheid over het voortbestaan van de Europese holding, meent de accountant in het in juni verschenen jaarverslag. Tata Steel Europe weerspreekt dat er een zorgelijke situatie is. Ook de centrale ondernemingsraad in IJmuiden ziet geen reden tot paniek. Het staalbedrijf, met hoogovens in IJmuiden en het Verenigd Koninkrijk, is al maanden in gesprek met de Britse overheid over een kapitaalinjectie. In Nederland werd een beoogd massaontslag dit voorjaar nog via stakingen afgewend.