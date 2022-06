Voor het eerst sinds 2008 verhoging pensioen PME

„Het idee is: we mogen het nu doen, het kan ook en dus doen we het ook”, aldus de woordvoerder van PME. Hij voegt toe: „We zijn blij, maar met gepaste trots.” Voorzitter Eric Uijen van PME zegt dat ze niets liever doen dan de pensioenen verhogen, zodra dit verantwoord kon.

„Tegelijkertijd weten we dat deze kleine verhoging een druppel op de gloeiende plaat is voor onze gepensioneerden, die de torenhoge inflatie iedere dag in hun portemonnee voelen.”

Uitzicht op meer

Uijen hoopt daarom dat er in januari 2023 weer een nieuwe verhoging mogelijk is. „Maar beloven kan ik dat nog niet, zeker niet gezien de onzekere situatie in de wereld.” Of en in welke mate een verhoging opnieuw mogelijk is, hangt af van de financiële positie eind oktober 2022. PME is een van de grote vijf pensioenfondsen van het land en de eerste die dit nieuws aankondigt. Donderdag en vrijdag zullen ABP (ambtenaren) en PFZW (zorg) bekendmaken of ze deze stap zullen volgen.

Deze indexatie is de eerste sinds 2008, waardoor vooral gepensioneerden nog zullen wachten op een tegemoetkoming in de jaren die niet zijn geïndexeerd. Maar dat gaat het fonds niet doen. „We indexeren niet meer terugwerkende kracht”, aldus de woordvoerder. In het geval van PME gaat het om 168.000 gepensioneerden, 169.000 actieve deelnemers (nog werkzaam in de sector) en 271.000 ex-deelnemers (die inmiddels elders werken).

Valt nog mee

Een van die gepensioneerden is Erik Daae (80 jaar), zelf jarenlang werkzaam geweest in de metaal. Hij lacht als hij het hoort. „Zo, dat valt nog mee!” Het verbaast hem dat ze het doen. „Ze hebben dus nu de intentie dat ze gaan invaren? Anders mogen ze niet indexeren. Nou, daar hebben we nog niets van gehoord. Dat is gek, want dat heeft een groot effect op onze pensioenen.” Daae is van mening dat het een slechter pensioen gaat worden. „Volgens berekeningen raken we meteen 10% kwijt, dat is een ramp. Want gepensioneerden kunnen niets meer inhalen.”

En over het percentage, is hij redelijk enthousiast. „Het is beter dan niets. Maar er is dus geen sprake van inhaalindexatie en de kortingen die we hebben gehad, worden ook niet gecompenseerd, dat is in de afgelopen 13 jaar zo’n 25% aan koopkracht dat we hebben verloren.” Daar is hij wel teleurgesteld over. „Dat horen ze zich ook aan te trekken.” Hij noemt het ook de druppel op de gloeiende plaat. „Maar met een druppel moeten we soms ook blij zijn.”