Alibaba onderuit op hogere beurzen VS

Vlak na opening staan de Dow Jones-index en de breed samengestelde S&P 500-index 0,2% hoger. Technologiebeurs Nasdaq stijgt 0,3%.

Wall Street is vandaag tot 19.00 uur open. De beurzen in New York zijn op Eerste Kerstdag gesloten.

De aandacht van beleggers op Wall Street gaat ook uit naar de politiek in Washington. President Donald Trump heeft geweigerd zijn handtekening te zetten onder een nieuw steunpakket van $900 miljard om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Hij wil onder meer dat de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van $600 naar $2000. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de steuncheque naar $2000. Maar bij de Republikeinen zou er weerstand zijn.

Alibaba keldert 11% op Wall Street. De Chinese webwinkel, met ook een notering in New York, wordt onderzocht door de Chinese mededingingsautoriteit vanwege vermeend misbruik van zijn sterke marktpositie. In Hongkong ging het aandeel vanochtend 8% onderuit door de berichten.

Betalingsbedrijf Square (+1,4%) staat eveneens in de schijnwerpers. Het bedrijf dat wordt geleid door Twitter-topman Jack Dorsey zou gepraat hebben over een overname van muziekstreamingdienst Tidal van de bekende Amerikaanse rapper Jay-Z. Jay-Z kocht Tidal in 2015 voor zo’n $56 miljoen.