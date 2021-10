Overname Monte dei Paschi door Unicredit gaat niet door

Monte dei Paschi is grotendeels in handen van de Italiaanse overheid, nadat Rome de bank in 2017 met miljarden te hulp moest schieten. Met de Europese Unie is afgesproken dat Monte dei Paschi uiterlijk medio 2022 wordt verkocht. Of dat nog lukt, is nu twijfelachtig. Er is maanden gesproken over een deal waarbij Unicredit Monte Dei Paschi zou overnemen en de overheid een belang in Unicredit zou nemen.

Volgens Reuters zou de deal zijn gestruikeld over een verschil van inzicht in de waarde van de bank ter grootte van maximaal €3,5 miljard en een financiële injectie van €6,3 miljard die Unicredit verlangde bij de overname.