Royal Delft investeert in vastgoed

Royal Delft koopt de panden of de meerderheidsbelangen van Boron, dat onderdeel is van de boedel van de familie Fentener van Vlissingen. De aankoop is nog afhankelijk van onder meer de uitkomsten van het boekenonderzoek. Ook moeten nog punten en komma's worden gezet over de structuur van de transactie.

Aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben uiteindelijk het laatste woord. De deal moet naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond.