Elektrische scooter wint aan populariteit

Ⓒ ANP XTRA

BUNNIK (ANP) - Over de Nederlandse wegen en fietspaden rijden steeds meer elektrische scooters. Volgens cijfers van brancheverenigingen RAI Vereniging en BOVAG was bijna een op de zeven verkochte brom- en snorfietsen dit jaar een elektrisch aangedreven model. Het gaat dan in totaal om 6407 nieuw verkochte scooters. Een jaar eerder was één op de elf verkochte scooters elektrisch.