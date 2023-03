Premium Het beste van De Telegraaf

Bandenfabrieken keren terug naar Europa, Twents TKH profiteert daarvan

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Fabrikanten van autobanden halen de productie steeds vaker terug naar West-Europa en Noord-Amerika, merkt de Twentse maker van bandenproductiesystemen TKH. In Polen investeert het bedrijf daarom in uitbreiding van zijn capaciteit, al denkt ceo Alexander van der Lof nog wel een half jaar last te hebben van tekorten aan cruciale componenten.