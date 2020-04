Ouderen willen niet bij hun kinderen wonen

Meerderheid 55-plussers wil op zichzelf blijven wonen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Maar weinig 55-plussers willen bij hun kinderen gaan wonen later, als ze misschien hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Meer dan 70% van hen is hier ’zeer negatief’ over. Hoe ouder mensen worden, hoe minder graag ze bij hun kinderen zouden willen wonen.