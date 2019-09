ArcelorMittal gaat door met Italiaanse fabriek

Luxemburg - De staalfabriek van ArcelorMittal in het Zuid-Italiaanse Taranto blijft voorlopig draaien. ArcelorMittal dreigde de Ilva-fabriek eerder stil te leggen, omdat een nieuwe wet bescherming van het concern tegen milieu- en gezondheidsclaims zou opheffen. Die wet, die vrijdag in werking zou treden, is nu zodanig aangepast dat de staalgigant verder kan in Italië.