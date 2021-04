Krimp in eerste kwartaal, maar ’coronarecessie voorbij’

Statistiekbureau Eurostat maakte het krimpcijfer vrijdagochtend bekend. Voor de Europese Unie als geheel kwam de krimp in het eerste kwartaal uit op 0,4%. Dat is in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar. Wie het bbp tegenover het eerste kwartaal van 2020 zet, komt zelfs op een krimp van -1,8 en -1,7% uit.

Een cijfer voor Nederland is niet bekendgemaakt. Dat publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek op 18 mei.

Omslagpunt

Maar wie vooruit kijkt, ziet dat omslagpunt dichtbij is. Volgens ING zijn we al uit de recessie gekropen. De bank kijkt daarbij naar het economisch sentiment van de Europese Commissie. Die is over de maand april, dus na de Eurostat-cijfers van vanochtend.

Het vertrouwen in de industrie is op recordhoogte. Het vertrouwen in de dienstensector, die vanwege het coronavirus de hardste klappen kreeg, is ook gestegen. „We kunnen de corona-recessie voorbij verklaren”, schrijft ING