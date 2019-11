Nettovermogenswaarde HAL flink gestegen

De zogeheten nettovermogenswaarde was per 30 september 13,3 miljard euro tegenover 11,2 miljard euro aan het einde van 2018. Het belang van 76,72 procent in GrandVision, waarover inmiddels een akkoord is bereikt voor de verkoop aan EssilorLuxottica, was 5,4 miljard euro waard, tegenover 3,7 miljard eind vorig jaar.

De aandelenpakketten in de beursgenoteerde bedrijven Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore stegen in waarde van 4,1 miljard naar 4,7 miljard euro. HAL geeft zoals gebruikelijk geen winstverwachting voor 2019.

HAL maakte verder het voornemen bekend om Mary Harris te benoemen als nieuwe commissaris. Haar benoeming wordt ter goedkeuring aan de investeerders voorgelegd bij de algemene aandeelhoudersvergadering op 19 mei. Harris is een voormalig partner van McKinsey & Co. Op dit moment is zij onder meervicevoorzitter van de raad van commissarissen van Unibail-Rodamco-Westfield.