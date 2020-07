Dramatische krimp Amerikaanse economie

Macro-econoom Stefan Koopman van Rabobank wijst erop dat het hier om een geannualiseerd cijfer gaat, terwijl het Europese cijfer op kwartaalbasis is. „Hiervoor gecorrigeerd presteerde de Amerikaanse economie net iets minder slecht dan de Europese. Zo bleek vanochtend dat er in Duitsland sprake was van een krimp van 10,1%. Geannualiseerd zou dat dus zo’n 40% zijn.”

Tegelijkertijd werd bekend dat het aantal werkloosheidsaanvragen afgelopen week in de VS iets is opgelopen tot 1,43 miljoen.

In reactie op deze macroberichten bleven de Amerikaanse futures bijna 1% lager staan.