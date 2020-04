Tesla geeft gas op hoger Wall Street

Vlak na de de start steeg de Dow-Jonesindex 0,5% op 23.829 punten. De brede S&P 500 ging 0,8 procent vooruit tot 2857,74 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 8714 punten.

Vooral in de belangrijke regio New York begint langzamerhand het aantal nieuwe gevallen af te nenen Dat wakkerde de hoop aan op een spoedige versoepeling van de beperkende maatregelen in de VS. Ook andere staten gaven aan om de economie weer voorzichtig te laten ontwaken.

Boeing viel 2% terug. De Braziliaanse branchegenoot Embraer zint op een forse schadevergoeding van Boeing, omdat de vliegtuigproducent zich heeft teruggetrokken uit een miljardendeal met de Brazilianen.

Bedrijven in de oliesector kwamen licht onder druk staan nadat de Amerikaanse olie maandag weer onder $15 per vat dook. Chevron leverde 0,4% in.

Apple daalde 0,4%. De smartphonefabrikant begint een maand later dan normaal met de productie van de nieuwe iPhones die het bedrijf later dit jaar presenteert. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Tesla koerste 1,6% hoger. De fabrikant van elektrische auto’s geeft woendag inzage over zijn prestaties in de eerste drie maanden van 2020.

Komende woensdag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). Economen verwachten dat de Fed op woensdag duidelijker communiceert over het rentepad of zelfs toezeggingen daarover doet. De centrale bank beloofde eerder de rente op nul te laten staan totdat de economie van de coronacrisis is hersteld. Deze formulering mag van sommige Fed-beleidsmakers een stuk concreter. Zij vinden dat heldere toezeggingen over het rentebeleid eventuele deflatie kunnen voorkomen.