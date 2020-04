Wall Street flink in de lift met steun banken

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent hoger op 24.133 punten. De brede S&P 500 won ook 1,5 procent tot 2878 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 8730 punten.

Economen verwachten dat de Fed op woensdag duidelijker communiceert over het rentepad of zelfs toezeggingen daarover doet. De centrale bank beloofde eerder de rente op nul te laten staan totdat de economie van de coronacrisis is hersteld. Deze formulering mag van sommige Fed-beleidsmakers een stuk concreter. Zij vinden dat heldere toezeggingen over het rentebeleid eventuele deflatie kunnen voorkomen.

Met name financiële fondsen waren in trek. Grote banken als JPMorgan, Wells Fargo en Bank of America wonnen meer dan 5 procent. De handel in bankaandelen kreeg steun door beter dan verwachte resultaten van Duitslands grootste bank Deutsche Bank. Ook putten beleggers in deze fondsen moed uit de mogelijke verlichting van de lockdowns.

Vliegtuigproducent Boeing zakte 0,3% . De Braziliaanse branchegenoot Embraer zint op een forse schadevergoeding van Boeing, dat zich terugtrok uit een miljardendeal met de Brazilianen. Automaker General Motors (plus 2,4 procent) schortte zijn kwartaaldividend en aandeleninkoopprogramma op om acute betalingsproblemen vanwege de coronacrisis te voorkomen.

Verder gingen er geruchten rond dat iPhone-maker Apple de productie van de nieuwe iPhones met een maand wil uitstellen. Apple dat later deze week ook met cijfers komt, pluste 0,1%.

Tesla schoot 10% % omhoog. De fabrikant van elektrische auto’s geeft woendag inzage over zijn prestaties in de eerste drie maanden van 2020.