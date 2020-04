’Zon breekt door op Wall Street bij start nieuwe beursweek’

De futures in de VS wezen er op dat de belangrijkste graadmeters winsten tot 1,2% zullen boeken bij de aftrap van de handel.

Vooral in de belangrijke regio New York begint langzamerhand het aantal nieuwe gevallen af te nenen Dat wakkerde hoop aan op een spoedige versoepeling van de beperkende maatregelen in de VS.

Apple zal naar verwachting licht hoger openen. De smartphonefabrikant begint een maand later dan normaal met de productie van de nieuwe iPhones die het bedrijf later dit jaar presenteert. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Social mediabedrijf Facebook dat later deze week de boeken open zal doen over het eerste kwartaal begint waarschijnlijk duidelijk hoger.

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla die woendag inzage geeft over zijn prestaties in de eerste drie maanden laat zo goed zeker een opgewekt beeld zien.