’Topman Lard Friese gaat bij Aegon nog veel meer ingrijpen’

Financieel

AEX laat feest aan zich voorbijgaan op Koningsdag

De AEX had er op Koningsdag weinig zin in. Het komende Amerikaanse rentebesluit werkt terughoudendheid bij beleggers in de hand. Bij de hoofdfondsen zet het koninklijke aandeel Philips de neergang voort. Het royale aandeel PostNL kreeg in de Midkap opnieuw de handen op elkaar.