Verliesgevend Ebusco krijgt grote bussenorder van Deutsche Bahn

Volgens Ebusco is het een raamovereenkomst, waarin alleen hoofdlijnen zijn vastgelegd. Hoeveel bussen er precies moeten worden gemaakt is nog niet duidelijk. Het maximale ordervolume bedraagt achthonderd bussen, meldt Ebusco. Hoeveel geld dat mogelijk oplevert, is niet naar buiten gebracht. De deal geldt voor de jaren 2023 en 2024, met de optie om het contract tweemaal met een jaar te verlengen.

Deutsche Bahn is vooral bekend als spoorwegmaatschappij, maar verzorgt ook busvervoer. Als onderdeel van de overeenkomst is Ebusco onder meer een afroepcontract overeengekomen voor ongeveer 260 bussen. Ebusco kan de opdracht krijgen om die bussen te maken als Deutsche Bahn komende jaren bepaalde nieuwe openbaarvervoersconcessies verwerft.

Ebusco bestaat sinds 2012 en had eind vorig jaar ruim driehonderd medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor staat in Deurne, waar ook de productiefaciliteiten zijn gevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf nog een externe locatie in China. De bussen van Ebusco, dat in oktober vorig jaar een notering kreeg aan de beurs in Amsterdam, rijden al in meerdere landen in Europa rond. Ze zijn onder meer te vinden in grote steden als Amsterdam, Frankfurt en München.

In het afgelopen jaar stond er onder de streep een verlies van 26,8 miljoen in de boeken. De omzet ging in 2021 hard omlaag, maar voor dit jaar wordt een scherp herstel voorzien.