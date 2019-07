Hasbro scoort met Avengers-speelgoed

Pawtucket - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het afgelopen kwartaal onverwacht goede zaken gedaan, mede dankzij speelgoed geïnspireerd op de films Avengers: Endgame en Spider-Man: Far From Home. De nettowinst liep wel terug, maar dat kwam door een eenmalige afboeking vanwege de afronding van een slepend pensioenconflict.