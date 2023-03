Premium Het beste van De Telegraaf

Sputterende verzekeraar moet verloren bagage alsnog vergoeden

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Na het kwijtraken van bagage, kost het veel werk en bewijs om alles terug te krijgen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een klant van verzekeraar Swisscare heeft flink wat moeite moeten doen om zijn kwijtgeraakte bagage vergoed te krijgen. De verzekeraar keerde in eerste instantie niet uit, omdat die het onvoldoende bewezen vond wat er was kwijtgeraakt. De man stapte daarop naar klachteninstituut Kifid, want hij vond dat hij keurig netjes bonnetjes had bewaard en aan de verzekeraar had overlegd ter waarde van in totaal €5500.