KVK: meer startende ondernemers, vooral buiten de Randstad

Waar de groei in de Randstedelijke provincies stabiliseert, versnelt deze in de provincies daarbuiten. Zo is in Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg de sterkste toename van startende bedrijven te zien. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar stijgt het aantal inwoners dat een onderneming begint daar harder dan in andere provincies. Vooral in de detailhandel en de bouw is er een sterke toename, terwijl er landelijk in de bouw juist een verdere afname is.

Het sterkst is de toename van het aantal starters per 10.000 inwoners in de provincie Groningen. Daar kwam de groei uit op 18%, waarbij het opvallend is dat er een groei zit in het aantal starters in de horeca, terwijl dit landelijk juist daalt.

In Zeeland steeg het aantal ondernemers met 14%, vooral door groei in de groot- en detailhandel. De horeca is in deze provincie niet in trek bij ondernemers. Het aantal starters in deze sector daalde harder dan landelijk. In Limburg wordt de groei van het aantal starters juist breed gedragen. In deze provincie was in twaalf van de vijftien sectoren sprake van een stijging.

Ook merkt de KVK op dat het aantal stoppers afneemt. De verwachte grote toename in het aantal faillissementen na de coronapandemie blijft daarmee wederom uit. „Er is een voorzichtige inhaalslag gaande, maar het aantal faillissementen is nog niet op het niveau van voor corona, en in historisch perspectief is het aantal nog steeds laag. We hebben op dit moment nog niet te maken met een verontrustend aantal faillissementen”, zegt Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg.