Straks Frans zout op Nederlands eitje

AkzoNobel splitste zijn chemietak, inclusief het zoutbedrijf, in 2018 af onder druk van activistische aandeelhouders. AkzoNobel ging verder als een verf- en lakkenbedrijf, de chemietak ging verder onder de nieuwe naam Nouryon. Nouryon heeft nu besloten om verder op te splitsen en verkoopt dus het tafelzout, met merken als Jozo, Nezo, Suprasel, Sanal, and KNZ.

Er gaan fabrieken in Hengelo, Zweden en Denemarken mee met de boedel, inclusief 250 werknemers.

Een andere fabriek in Delfzijl wordt niet verkocht, net als de mijnbouw in Hengelo. Liefst 80-85% van het zout dat Nouryon wint is namelijk bedoelt voor de chemie en industrieel bulkgebruik en als strooizout. Dat wil Nouryon in eigen handen houden.

Met name Twente, waar nog altijd zout gewonnen wordt, heeft een lange historie met zoutwinning. Ketjen en de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie zijn bedrijven die zich daar begin 20e eeuw mee bezighielden. Zij fuseerden later samen met Organon de Kunstzijde Unie tot AKZO.

Eetcafés

De overname moet in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden, mits toezichthouders vinden dat er niet een te dominante marktpositie ontstaat, waarbij zoutprijzen kunnen worden opgedreven. Salins is zelf ook al een grote producent van zout, met een kleine 2000 werknemers in veel mediterrane landen en een omzet van €270 miljoen. Het bekendste merk van de Fransen is La Baleine, de grote blauw witte bussen mediterraan zeezout die in veel eetcafés op tafel staan.