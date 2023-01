Topman FrieslandCampina wordt nieuwe baas Unilever

Schumacher is al sinds vorig jaar commissaris bij Unilever. Ook werkte hij jaren terug al in een kleinere rol bij dat bedrijf, om daarna aan de slag te gaan bij supermarktconcern Ahold en sauzenmaker Heinz. Hij begon in 2014 als financieel directeur bij FrieslandCampina en werd er in 2018 bestuursvoorzitter. Die rol zal hij nog tot met met eind april vervullen. Wie hem gaat opvolgen bij het zuivelbedrijf is nog niet bekend.

Schumacher geeft aan verheugd te zijn over zijn nieuwe aanstelling. Volgens hem heeft Unilever „een sterk merkportfolio” en hij ziet duidelijke groeikansen. Hij wil zich ervoor inzetten „om de bedrijfsprestaties naar een hoger niveau te tillen.”

Mislukte overnamepoging

Jope werkt al sinds 1985 bij Unilever en is sinds begin 2019 de hoogste baas. De aankondiging dat hij in 2023 zou vertrekken kwam vorig jaar na een mislukte poging van Unilever om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta. Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders. Ook was er veel druk vanuit aandeelhouders om de resultaten te verbeteren.