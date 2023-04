Premium Het beste van De Telegraaf

Toekomst zonder koeien in de wei? ’Boer kan verder als procesoperator’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Hollandser wordt het niet. Ⓒ ANP/HH

Kweekvlees, melk uit het lab: aan alle kanten zijn mensen bezig om de goede oude koe te vervangen. Vanwege het klimaat maar ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Deze week gingen de koeien voor het eerst weer naar buiten. Is dit de laatste keer dat we de koe in de wei zien?