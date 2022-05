Beursblog: chipfeest op zonnige AEX

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs is maandagmiddag in een zonnige stemming. Koopjesjagers slaan vooral de chipfondsen ASMI, Besi en ASML in. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway valt ook in de smaak.