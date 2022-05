Beursblog: chipfondsen brengen AEX terug tot dicht tegen 710 punten

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

De AEX heeft maandag op eigen kracht de opgaande lijn stevig voortgezet tot net onder de grens van 710 punten, vrijwel het hoogste niveau sinds eind april. Beleggers zien vooral brood in chipfondsen. Just Eat Takeaway is eveneens in trek.